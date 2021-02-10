الادعاء يتهم ترامب بالتحريض على تمرّد خطير

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال ممثلو الادعاء الديمقراطيون أمام مجلس الشيوخ الأربعاء خلال محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، إنّ ترامب أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أنّ الانتخابات سُرِقت، ثم صار "محرضا رئيسيا على تمرد خطير" طاول مبنى الكابيتول.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين: "ستظهر لكم الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجا بريئا"، وأنّه "تخلى عن دوره كقائد أعلى للجيش وصار محرضا رئيسيا على تمرّد خطير".

وأضاف: "عندما وقعت أعمال العنف كما كان متوقعا واجتاحت الفوضى مجلس الشيوخ ومجلس النواب، تبيّن أنه تخلى تماما عن واجبه كقائد أعلى للجيش، وواجبه في وقف العنف وحماية الحكومة".

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