تعرف إلى الجدول الزمني لمحاكمة ترامب

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تتبع محاكمة دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ التي تفتتح الثلاثاء قواعد تعود للعام 1868 لمحاكمة الرؤساء الأميركيين إلا أنها تعتمد جدولا زمنيا مقتضبا أتى نتيجة اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين.

الإجراءات المسبقة

بعد أقل من عام على محاكمة دونالد ترامب مرة أولى، أقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون في 13 يناير لائحة اتهامية جديدة ضد الرئيس الجمهوري.

واتهم دونالد ترامب بـ"التحريض على العصيان" في إطار اقتحام مناصرين له مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

في 25 يناير وقبل خمسة أيام على مغادرة ترامب البيت الأبيض، نقل نواب ديموقراطيون اختيروا ليكونوا "مدعين" في المحاكمة، اللائحة الاتهامية إلى مجلس الشيوخ.

وغداة ذلك حلف أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين سيتولون دور القضاة وهيئة المحلفين في آن، توخي الحياد.

وتفاوض الحزبان في ما بعد حول إطار المحاكمة التي تبدأ فعلا الثلاثاء. وستقام جلسات يومية في فترة بعد الظهر باستثناء مساء الجمعة والسبت لكي يتمكن أحد محامي دونالد ترامب من احترام عطلة السبت اليهودية.

وستبدأ الجلسات في كل يوم بحلف يمين وبدعوة إلى الهدوء. ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ لزوم الصمت "تحت طائلة دخول السجن".

النقاش القانوني يوم الثلاثاء

يكرس يوم الثلاثاء لنقاش قانوني، فمحامو دونالد ترامب يعتبرون أنه لا يمكن محاكمته في إطار إجراءات عزل لأنه غادر السلطة.

إلا أن الديموقراطيين يؤكدون أن هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق وانه ينبغي نزع أهلية ترامب للترشح وتوجيه رسالة رادعة إلى الرؤساء المقبلين الذين قد تسولهم نفسهم أن يحذوا حذوه.

وستتاح ساعتان لكل طرف لتقديم حججه وسيصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك للقول إن كانوا يريدون أن تستمر المحاكمة.

وبما أن الديموقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ من غير المرجح أن تتوقف المحاكمة.

عرض الوقائع اعتباراً من الأربعاء

اعتبارا من ظهر الأربعاء (الساعة 17,00 ت غ) سيكون أمام كل من الادعاء والدفاع 16 ساعة موزعة على يومين كحد أقصى لعرض حججهما.

وتفيد وسائل الإعلام الأميركية أن الأعضاء الديموقراطيين بزعامة جايمي راسكين سينشرون مقاطع مصورة لكي يذكروا بعنف الهجوم على الكابيتول فضلا عن الخطاب الناري للرئيس قبل لحظات على ذلك.

وقال ترامب يومها أمام مناصرين له اجتمعوا في واشنطن احتجاجا على فوز حو بايدن في الانتخابات الرئاسية "لن تستعيدوا بلدنا أذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا قوتكم".

وقد يلجأ محاموه إلى عرض خطابات عنيفة أيضا لمسؤولين ديموقراطيين والتشديد على أن حرية التعبير تحمي تصريحات كهذه.

الاثنين دور أعضاء المجلس

وسيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ أربع ساعات الاثنين لطرح الأسئلة كتابيا على الطرفين.

وسيتولى الادعاء والدفاع الكلام لمدة ساعة لكل منهما لطلب استدعاء شهود أو أدلة إضافية أو الاحتجاج عليها. وسيعود لأعضاء المجلس البت في ذلك خلال تصويت بالغالبية البسيطة.

وتبقى نتيجة هذا التصويت مفتوحة على احتمالات عدة حتى لو أن الجمهوريين والديموقراطيين ولأسباب مختلفة، يفضلون التقدم بسرعة في المحاكمة، ما قد يحملهم إلى الدفع باتجاه التخلي عن طرح عناصر جديدة.

الحكم

وفي حال اتفاق الأعضاء على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة للمحاكمة سيكون أمام الادعاء ساعتان لتقديم مرافعته فيما سيتاح الوقت نفسه للدفاع للرد عليه.

وقد ينسحب عندها أعضاء مجلس الشيوخ لفترة لإجراء مداولات ومن ثم الانتقال إلى الحكم.

وبموجب الدستور، ينبغي الحصول على تأييد ثلثي اعضاء المجلس أي 67 سناتورا لإدانة دونالد ترامب وهو عدد يصعب الوصول إليه.

لكن في حال أدين ينبغي على أعضاء المجلس التصويت مجددا لكن بغالبية بسيطة لتجريده من أهلية الترشح للانتخابات.

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