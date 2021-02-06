4900 حالة وفاة في يوم واحد بسبب «كورونا» في أميركا

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

سجل عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة في يوم واحد جراء الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا رقماً قياسياً مرتفعاً جديداً، حيث سجلت السلطات 4942 حالة وفاة في يوم واحد، طبقاً لبيانات صادرة عن جامعة «جونز هوبكنز» صباح أمس.

وكان الرقم القياسي المرتفع السابق لحالات الوفاة وهو 4466 قد تم تسجيله في 12 يناير الماضي.

وطبقاً لجامعة جونز هوبكنز، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 119 ألفاً و931، أول من أمس، فيما تم تسجيل حالات إصابة مرتفعة سابقة وصلت إلى رقم قياسي بلغ 300 ألف و282 في الثاني من يناير الماضي.

ومنذ بدء الجائحة، توفي أكثر من 455 ألف شخص بالفعل في الولايات المتحدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وكان هناك أكثر من 100 ألف حالة وفاة منذ بدء هذا العام وحده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news