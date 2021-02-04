دياب:جريمة اغتيال الناشط اللبناني لقمان لن تمر من دون محاسبة

المصدر: بيروت - د ب أ

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الخميس أن جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم لن تمر من دون محاسبة.

وقال دياب، في تصريح صحافي اليوم، إن «هذه الجريمة النكراء يجب ألا تمر من دون محاسبة، وأن لا تهاون في متابعة هذه التحقيقات حتى النهاية، والدولة ستقوم بواجباتها في هذا الصدد».

وكلف دياب«وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي»الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية الإسراع في تحقيقاتها، لكشف ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم، وملاحقة الفاعلين، والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء بأسرع وقت ممكن«.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دعا إلى الإسراع في كشف الجهات التي تقف وراء عملية اغتيال الناشط لقمان سليم الذي عثر عليه مقتولاً داخل سيارته جنوب لبنان.

وطلب عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم، من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم التي وقعت في منطقة العدوسية في الجنوب.

وشدد على»ضرورة الإسراع في التحقيق لاستجلاء الظروف التي أدت إلى وقوع الجريمة والجهات التي تقف وراءها«.

وعثر صباح اليوم على الناشط المعارض لـ«حزب الله» اللبناني لقمان سليم مقتولا بخمس طلقات نارية داخل سيارته المستأجرة، بين بلدتي تفاحتا والعدوسية ( جنوب لبنان).

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