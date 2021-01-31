إنفلونزا الطيور تتفشى في موريتانيا

المصدر: نواكشوط - رويترز

قالت وزارة البيئة الموريتانية إن نحو 245 من أفراخ البجع و24 من طيور البجع نفقت بسبب فيروس إتش5 إن 1 المعروف باسم "إنفلونزا الطيور" في محمية وطنية موريتانية قريبة من منطقة في شمال السنغال أصيبت بالفيروس.

وتم اكتشاف الطيور النافقة في "حوض" تابع للمحمية الوطنية لجاولينج التي تقع على الجانب الموريتاني من دلتا نهر السنغال ويوجد بها ما يزيد على 250 نوعا من الطيور.

وقالت الوزارة في بيان إنه في سياق التعامل مع هذا التفشي تقرر "الإغلاق التام للمحمية في وجه الزوار ووقف جميع الأنشطة فورا".

يأتي ذلك في أعقاب اكتشاف المئات من طيور البجع النافقة في 23 يناير الجاري في محمية طيور سنغالية على الجانب الآخر من النهر. وتأكد لاحقا أنها نفقت بسبب فيروس إتش 5 إن1.

وسجلت السنغال هذا الشهر تفشي الفيروس في مزرعة دواجن بمنطقة تييس الواقعة على بعد 192 كيلومترا جنوبا، مما أدى إلى إعدام حوالي 100 ألف دجاجة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين واقعتي تفشي الفيروس في موريتانيا والسنغال.

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