«يونيسف»: أكثر من نصف الأطفال في سورية محرومون من التعليم

المصدر: عمان - أ. ف. ب

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في بيان الأحد إن أكثر من نصف الأطفال في سورية لا يزالون محرومين من التعليم بعد مرور نحو عشرة أعوام على بدء الحرب في سورية.

وقالت المنظمة في بيان مشترك صادر عن المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي إن «الأطفال في سورية يواصلون دفع ثمن الأزمة التي ستترك علامة قاتمة في ذكرى مرور عشر سنوات على بدئها، والذي يحل في مارس من هذا العام فأكثر من نصف الأطفال لا يزالون محرومين من التعليم».

وأوضح البيان إنه «يوجد في سورية أكثر من 2.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40 % تقريبًا من الفتيات، ومن المرجح أن يكون هذا العدد قد ارتفع خلال عام 2020 نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19».

وأضاف إن « نظام التعليم في سورية يعاني من الإجهاد الكبير، ونقص التمويل، والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال».

وبحسب البيان فإن «الجائحة أدت إلى تفاقم تعطّل التعليم في سورية، ولم تعُد واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سورية صالحة للاستخدام لأنها تعرضت للدمار أو للضرر أو لأنها تُستخدم لأغراض عسكرية».

وأوضح أن «الأطفال القادرين على الالتحاق بالمدارس، يتعلمون في الغالب في صفوف دراسية مكتظة، وفي مبانٍ لا تحتوي على ما يكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة أو التهوية».

ودعا البيان «أولئك الذين يتقاتلون إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق التعليمية وطواقم قطاع التعليم في جميع أنحاء سورية».

وقال إن«الأمم المتحدة تؤكد وقوع حوالى 700 هجوم على منشآت التعليم وطواقم التعليم في سورية منذ بدء التحقق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال» مضيفا انه «تم تأكيد 52 هجوما في العام الماضي».

وأشار البيان إلى إنه «بينما تستمر الحرب، يبقى التعليم هو منارة الأمل بالنسبة لملايين الأطفال، إنه حق ينبغي صيانته والمثابرة عليه».

وبحسب البيان فإن المنظمة «تواصل تقديم الدعم من خلال شبكة واسعة من الشركاء، لكن الأموال آخذة في النفاد، وقطاع التعليم يعاني من نقص مزمن في التمويل».

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