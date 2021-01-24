يحمل الهاتف ضاحكاً.. جونسون يغرد عن حديثه مع بايدن بصورة

المصدر: لندن - أ. ف. ب

نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة مساء أمس قال فيها «أمر رائع التحدّث إلى الرئيس جو بايدن»، وأرفقها بصورة له وهو يحمل الهاتف ضاحكا.

وأفاد بيان أصدره 10 داوننغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن تعهدا، السبت، ترسيخ العلاقات بين بلديهما ومجابهة التغيّر المناخي، في أوّل محادثة بينهما منذ تولّي بايدن منصبه.

وقال البيان إنّ جونسون هنّأ بايدن على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وأبدى الزعيمان خلال المحادثة الهاتفيّة «تطلّعهما لترسيخ التحالف الوثيق» بين بلديهما.

وبدا أنّ الهدف من وراء هذه المحادثة بثّ الدفء في العلاقة الباردة بين الرجلين، خصوصاً أنّ بايدن كان وصف جونسون عام 2019 بأنّه «مستنسخ جسديّاً وعاطفيّاً» من دونالد ترامب.

كما كان بايدن قد انتقد سياسة جونسون المتعلّقة ببريكست، لكنّ بيان داونينغ ستريت أشار إلى أنّ الزعيمين «ناقشا فوائد اتّفاق تجارة حرّة محتمل» بين البلدين.

وقال جونسون إنّه يعتزم حلّ الخلافات التجاريّة الحاليّة «في أسرع ما يمكن».

وأثنى جونسون على سرعة بايدن في قلب قراراتٍ سبق أن اتّخذها سلفه.

ورحّب رئيس الوزراء البريطاني أيضاً بقرار بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى اتّفاق باريس للمناخ ومنظّمة الصحّة العالميّة، مشيداً بالتزامه الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وأعرب الزعيمان عن أملهما في الاجتماع قريباً، وأنهما سيعملان معاً في قمّة الأمم المتحدة للمناخ المقرّر عقدها في أسكتلندا في نوفمبر.

وتأتي هذه المحادثة بعد الاتّصال الذي أجراه بايدن الجمعة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وهو الأوّل له مع زعيم أجنبي.

وذكرت الصحف البريطانية أن جونسون كان أول زعيم أوروبي يتلقى اتصالا من بايدن، الذي تحدّث في وقت سابق إلى نظيريه الكندي والمكسيكي.

وأفادت صحيفة «صنداي تلغراف» اليمينية أن جونسون كان أول زعيم خارج أميركا الشمالية بتحدّث مع بايدن «بعدما تم تقريب موعد المكالمة المقررة بيومين في خطوة ينظر إليها على أنها دفعة مهمة للعلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة».

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