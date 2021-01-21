السعودية.. 212 إصابة و 4 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: ​ الرياض - وام

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 365775 حالة.

وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحافي اليومي إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 6342 حالة وفاة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 160 حالة ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 357337 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news