أول تغريدة لبايدن: إجراءات فورية وإغاثية لمساعدة العائلات

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

بدأ، جو بايدن، أمس، رسمياً، استخدام الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأعلن بايدن، في أول تغريدة له، عزمه اتخاذ إجراءات فورية وإغاثية لمساعدة العائلات الأميركية. وقال بايدن، في تغريدته: «لا يوجد وقت لنضيعه، عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها». وأضاف: «لهذا أنا هنا اليوم، أنا متجه إلى المكتب البيضاوي (البيت الأبيض)، للعمل مباشرة على اتخاذ إجراءات جريئة، وتقديم الإغاثة الفورية للعائلات الأميركية».

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