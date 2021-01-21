أول تغريدة لبايدن: إجراءات فورية وإغاثية لمساعدة العائلات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ، جو بايدن، أمس، رسمياً، استخدام الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأعلن بايدن، في أول تغريدة له، عزمه اتخاذ إجراءات فورية وإغاثية لمساعدة العائلات الأميركية. وقال بايدن، في تغريدته: «لا يوجد وقت لنضيعه، عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها». وأضاف: «لهذا أنا هنا اليوم، أنا متجه إلى المكتب البيضاوي (البيت الأبيض)، للعمل مباشرة على اتخاذ إجراءات جريئة، وتقديم الإغاثة الفورية للعائلات الأميركية».

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