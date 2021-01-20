بايدن يوقع 15 إجراء بعد أداء اليمين لمواجهة «أزمات» أميركا

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مساعدون للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه سيوقع 15 إجراء تنفيذيا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء ليصبح رئيسا للبلاد، وذلك بما يلغي سياسات وضعها الرئيس دونالد ترامب ويمثل أولى خطوات الرئيس الجديد فيما يتعلق بالجائحة وتغير المناخ.

وقالت جين ساكي التي ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن سيوقع الأوامر التنفيذية والمذكرات في المكتب البيضاوي في الظهيرة من أجل التعامل مع «أزمات» الجائحة والاقتصاد وتغير المناخ والتفرقة العنصرية، وسيطلب من الهيئات المعنية اتخاذ خطوات في قضيتين إضافيتين.

ستشمل الإجراءات فرض وضع الكمامة في المنشآت الاتحادية وعلى الموظفين الاتحاديين وأمرا بتأسيس مكتب جديد بالبيت الأبيض لتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا.

وسيبدأ بايدن أيضا عملية العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وسيصدر أمرا شاملا لمواجهة تغير المناخ يشمل إلغاء تصريح رئاسي لخط أنابيب كيستون إكس.إل النفطي المثير للجدل.

وضمن مجموعة من الأوامر المتعلقة بالهجرة، سيلغي بايدن إعلان ترامب حالة الطوارئ الذي ساعد في تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك وسينهي حظر السفر من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وقالت ساكي إن خطط اليوم الأول من رئاسة بايدن مجرد بداية لموجة من الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها قريبا.

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