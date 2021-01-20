خطة للاتحاد الإفريقي تكشف ثمن جرعة لقاح «كورونا»

المصدر: نيروبي- جوهانسبرغ - رويترز

ستدفع الدول الإفريقية ما يتراوح بين ثلاثة وعشرة دولارات لكل جرعة من لقاح «كوفيد-19» للحصول على 270 مليون جرعة اتفق الاتحاد الإفريقي هذا الشهر على توريدها، وذلك بحسب مسودة إفادة بشأن الخطة أعدها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وقُدمت إلى رويترز.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، الأسبوع الماضي أجريت ترتيبات مع البنك لدعم الدول الأعضاء الراغبة في الحصول على اللقاحات.

وأظهرت الوثيقة أن بإمكان الدول سداد القروض على أقساط على مدى ما يتراوح بين خمس وسبع سنوات.

وأحجم المكتب الإعلامي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عن الرد على أسئلة بشأن البنود الواردة في الإفادة، قائلا إن الوثيقة في صيغة مسودة ومعدة من أجل نقاش سري بين أعضاء فريق شكَّله رامابوسا لتوفير اللقاحات والتمويل لبرامج التطعيم للوقاية من فيروس كورونا في القارة.

وأحجم فريق الاتحاد الإفريقي أيضا عن التعليق.

تقدم الوثيقة التي أتاحها مصدران لرويترز أول تفاصيل علنية للأسعار التي يعرضها المصنعون على الدول الأفريقية خارج إطار برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات الذي تقوده منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي للقاحات.

ومع أن الأسعار مخفضة تخفيضا كبيرا مقارنة بما تدفعه الدول، يشعر بعض الخبراء بالقلق بشأن اضطرار دول، تواجه بالفعل صعوبات في التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة، لاقتراض مزيد من المال لحماية سكانها.

وقال تيم جونز، رئيس السياسات لدى حملة اليوبيل للديون، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تعمل للقضاء على الفقر، «ينبغي ألا يضطر أي بلد للاقتراض من أجل سداد ثمن اللقاح».

ولم ترد الشركات الموردة للقاحات، وهي فايزر وجونسون آند جونسون ومعهد سيروم الهندي، بعد على طلبات للتعقيب. كما أحجمت أسترا زينيكا، التي سيورد معهد سيروم لقاحها، عن التعليق.

وقال مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكينغاسونج إن الأسعار مماثلة لتلك المعروضة من خلال برنامج كوفاكس.

ولا تزال إفريقيا تجاهد للحصول على الإمدادات في وقت تواجه فيه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا ووسط مخاوف بشأن سلالتين أشد عدوى ظهرتا في جنوب إفريقيا وبريطانيا.

وسُجلت أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة بـ«كوفيد-19» وأكثر من 80 ألف وفاة في القارة حتى الآن، وفقا لإحصاء لرويترز.

ويخشى الاتحاد الإفريقي ألا تكفي إمدادات اللقاح التي ستتوفر عبر برنامج كوفاكس في النصف الأول من العام لتلبية ما يزيد عن احتياجات العاملين على الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي.

ومن المقرر أن يبدأ كوفاكس توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في فبراير، مخصصا نحو 600 مليون جرعة لإفريقيا هذا العام.

أما الجرعات التي اتفق الاتحاد الإفريقي عليها فمن المقرر أن تبدأ الوصول في مارس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news