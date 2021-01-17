وفاة السفير الروسي في الإمارات

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

 توفي السفير الروسي لدى الإمارات، سيرغي كوزنيتسوف عن عمر يناهز 68 عاماً.

وأعربت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة سفير روسيا الاتحادية لدى الإمارات وإلى الحكومة الروسية، في وفاة سيرجي نيكولايفيتش كوزنيتسوف المفاجئ.

وأضافت السفارة عبر حسابها: "نحزن معكم، ونسأل القدير أن ترقد روحه بسلام".

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