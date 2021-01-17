بن فرحان: السعودية تعيد فتح سفارتها في قطر خلال أيام

المصدر: الرياض - وكالات

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أمس، إنه «ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر»، مضيفاً: «سيتم فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام.. إنها مجرد مسألة لوجيستية»، ورأى أن «بيان العلا سينعكس إيجاباً على دور مجلس التعاون الخليجي».

وأكد وزير الخارجية السعودي ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، وقال بن فرحان في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، بالرياض أمس: «نواصل التنسيق مع الأردن في شؤون المنطقة والعلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أنه بحث مع نظيره الأردني «الوضع في لبنان واليمن، والتدخلات الإيرانية في المنطقة».

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني: «متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات»، مشيراً إلى «أننا نعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون، أمنياً وسياسياً واقتصادياً».

وأضاف أن «العلاقة مع السعودية تاريخية واستراتيجية»، مثمناً «دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية».

وتابع: «نريد سلاماً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية، السعودية والأردن متمسكتان بدولة فلسطينية وفق حدود 1967»، موضحاً أن «السلام خيار استراتيجي عربي».

وأعرب عن التطلع «للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة»، معلناً «رفض الأردن للتدخلات في شؤون المنطقة بغض النظر عن مصدرها».

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