رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس إندونيسيا في ضحايا زلزال سولاويسي

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو.

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