السعودية تسجل انخفاضاً جديداً في أعداد الإصابات اليومية بـ«كورونا»
سجلت السعودية انخفاضاً جديداً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ورصدت المملكة في إحصائية اليوم (الجمعة) 173 إصابة، فيما تراجع عدد الوفيات إلى 3 حالات فقط.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها اليوم الجمعة، ارتفاع مجموع الإصابات بفيروس كورونا المسبب لـ«كوفيد-19» إلى 364 ألفاً و613 حالة مؤكدة. ورصدت تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 6313 حالة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وارتفع عدد المتعافين إلى 356 ألفاً و382 حالة، ما يمثل 98% من مجموع الإصابات المسجلة.
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