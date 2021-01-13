أسبوع غيّر صورة الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - أ.ف. ب

ناقش مجلس النواب الأربعاء توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب بـ«التحريض على التمرد» بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول ما يجعل الملياردير الأميركي أول رئيس يواجه اتهاما مرتين أمام الكونغرس.

في ما يأتي تسلسل زمني لأبرز الأخذات التي أدت إلى هذا التصويت التاريخي في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديموقراطيين:

- تجمع لأنصار ترامب

فيما كان الكونغرس الأميركي يعقد جلسة في 6 يناير للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، كان ترامب يتحدث أمام تجمع لأنصاره قرب البيت الأبيض.

وكرر خلاله الاتهامات التي لا أساس لها حول انتخابات «مسروقة» وشجع مناصريه على التوجه إلى أمام الكابيتول.

وادا كان طلب منهم التظاهر «بشكل سلمي ووطني»، فان خطابه تضمن عبارات حادة تلهب مشاعر أنصاره.

وقال «لن تستعيدوا أبدا بلادنا إذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا قوة، يجب أن تكونوا أقوياء». ورد عليه الحشد «فلنقاتل من أجل ترامب».

- مايك بنس تحت الضغط

خلال خطابه أيضا، حث دونالد ترامب نائبه مايك بنس الذي ترأس جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات، على إبداء «شجاعة» وعرقلة هذه العملية.

لكن بنس رفض ذلك في رسالة مؤكدا أن الدستور يمنحه دورا بروتوكوليا إلى حد كبير، لا يسمح له بالقيام بما يطلبه منه ترامب.

- اقتحام الكابيتول

فيما كان مجلس الشيوخ ومجلس النواب يفرزان الأصوات للمصادقة على نتيجة الانتخابات، اقتحم آلاف من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول وحطموا النوافذ والأبواب، في هجوم باغت القوات الأمنية.

تم وضع البرلمانيين في الملاجىء فيما اقتحم حشد أروقة الكونغرس وهو يردد «اشنقوا مايك بنس» أو «أين هي نانسي» في إشارة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي.

قتل خلال هذه الأحداث خمسة أشخاص بينهم مؤيدة لترامب أصيبت برصاص عنصر أمن، وشرطي توفي لاحقا في المستشفى.

طالب برلمانيون ومستشارون ترامب بوقف أنصاره. وعمد أخيرا إلى ذلك عبر تغريدة وفيديو قصير طلب فيه من مؤيديه «العودة إلى منازلهم» قائلا لهم في الوقت نفسه «نحبكم، أنتم فريدون».

- المصادقة على فوز بايدن

بعد ساعات وإثر رحيل كل مثيري أعمال الشغب وإرساء الأمن في الكابيتول، استأنف الكونغرس جلسته وصادق بشكل نهائي على نتيجة الانتخابات فجرا حوالى الساعة 4.00 الخميس (9,00 ت غ).

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يعتزم التصويت ضد المصادقة على النتائج في بعض الولايات التي فاز فيها بايدن، إلا أنهم تخلوا عن هذه الفكرة بعد أعمال العنف. لكن ليس جميعهم.

- سلسلة استقالات وتعليق حساب ترامب على تويتر

الخميس واجه ترامب سلسلة استقالات قدمها مسؤولون في إدارته بينهم وزيرتا النقل إيلاين تشاو والتعليم بيتسي ديفوس.

كما قدم قائد شرطة الكابيتول بدوره استقالته.

وبعد تعليق حساب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته بشكل موقت، أعلن «تويتر» الجمعة أن التعليق بات نهائيا بسبب «مخاطر تحريض جديد على العنف». وعمد موقع «فيس بوك» أيضا إلى تعليق حسابات الملياردير الأميركي لمدة غير محددة.

- انذار بيلوسي

الجمعة دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ترامب إلى الاستقالة معتبرة انه في حال رفضه يتعين على نائبه مايك بنس إقالته من مهامه عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأميركي.

وحذرت من أنه في حال رفض بنس، فان مجلس النواب سيوجه اتهاما لترامب للمرة الثانية، وهو وضع غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

- تصويت على إجراء العزل

مساء الثلاثاء رفض بنس اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لإعفاء الرئيس من مهامه.

وبدأ مجلس النواب الأربعاء النقاشات حول لائحة الاتهام الموجهة لترامب.

ويمكن أن يدعم جمهوريون هذه المبادرة مثل المسؤولة الثالثة للحزب في هذا المجلس، ليز تشيني.

ولائحة الاتهام ستؤدي إلى إطلاق إجراء عزل في مجلس الشيوخ لكن الموعد غير مؤكد لأن هذا المجلس لن ينعقد قبل 19 يناير عشية تنصيب جو بايدن رئيسا، وبالتالي يمكن أن يلقي ذلك بثقله على الأشهر الأولى من ولايته كالرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

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