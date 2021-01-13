"ذو القرنين" الأميركي يضرب عن الطعام !

المصدر: واشنطن - متابعات

بعدما اعتقلت الشرطة الأميركية، جاكوب أنتوني تشانسلي، المناصر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي ظهر بتسريحة شعر غريبة وقرني حيوان البيسون (جاموس أميركي) حين شارك باقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي في واشنطن، أعلن الرجل الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ذو القرنين" إضرابه عن الطعام، مطالباً بتوفير نظام غذائي عضوي.

ووفقاً لـ"العربية نت"، اعتبرت القاضية ديبورا فاين إضراب جاكوب أنتوني تشانسلي عن الطعام، مقلقا للغاية، وأمرت إدارة السجن بإيجاد طريقة لتلبية مطالبه.

وحصل الرجل الذي كان يرتدي قبعة من الفرو، وصبغ وجهه بألوان العلم الأميركي، أثناء اقتحامه مبنى الكونغرس، على تلبية رغبته في اتباع نظام غذائي عضوي بحت، بعد أن وافقت القاضية على ذلك.

واتهمت المحكمة "ذو القرنين" بالدخول العمد والعنيف والبقاء في مبنى أو أرض محظورة دون سلطة قانونية، والسلوك غير المنضبط في الكابيتول، وهي تهم تعد "جنحا فيدرالية".

يشار إلى أن الآلاف من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي، ما دفع أعضاءه الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة إلى الاختباء، وأدت واقعة الاقتحام إلى مقتل 5 أشخاص، وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول.

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