رضيع سوري بعمر شهرين يتعافى من كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الثلاثاء، عن شفاء طفل بعمر الشهرين من فيروس ‌‏"كورونا" في مدينة اللاذقية. في الساحل السوري.

وأوضحت الوزارة أن ذوي الطفل حمزة البالغ شهرين من العمر راجعوا مشفى التوليد ‏والأطفال باللاذقية وقالوا إن طفلهم يعاني من درجة حرارة مرتفعة مع قيء وإسهال منذ يومين، مع ‏انقطاع البول، لافتة إلى أنه تم قبول الطفل بالمشفى وكان بحالة عامة سيئة جدا، ‏ولكن مع استمرار الحالة العامة السيئة وتطور ‏اختلاج معمم تم وضع الطفل على جهاز التنفس الاصطناعي.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه بإجراء اختبار ‏PCR‏ ظهرت النتيجة ايجابية لديه (أي مصاب بكورونا) وتم ‏تطبيق العلاج المناعي المناسب مع صادات حيوية واسعة الطيف، اضافة للتمييع ‏ومضادات الاختلاج المناسب.‏

وأكدت الوزارة أنه خلال أربعة أيام تم فصل الطفل عن جهاز التنفس الاصطناعي، ‏وبدأت حالة الطفل بالاستقرار.‏

وخرج الطفل بعد أسبوعين بحالة عامة ممتازة، حيث تم الشفاء دون عواقب خطيرة، ‏وسيبقى قيد العلاج والمتابعة في المنزل لفترة من الزمن.‏

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