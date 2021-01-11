"بيونتك" ترجح إنتاج ملياري جرعة لقاح في 2021

المصدر: فرانكفورت - أ ف ب

رجّحت مجموعة بيونتك الألمانية، اليوم الإثنين، أن تكون قادرة على صنع "ملياري جرعة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية 2021، في رقم أعلى من المشار إليه سابقاً (1.3 مليار).

وتوصلت المجموعة المشاركة لفايزر الأميركية في إنتاج اللقاح، إلى هذا التقدير الجديد بعد اعتماد "معيار جديد" يسمح بإعطاء ست جرعات من كل زجاجة بدلاً من خمس، وفق وثيقة نشرتها على موقعها.

وتعوّل بيونتك أيضاً على توسيع منشآتها الحالية، بما في ذلك التشغيل المتوقع في فبراير لموقع إنتاج أوروبي جديد في ماربورغ في ألمانيا. وهذا المصنع الجديد الذي وصفته المجموعة بأنه "عامل رئيسي مؤثر" سيتيح إضافة ما يصل الى 750 مليون جرعة إلى قدرة الإنتاج الراهنة.

ويعول التحالف الألماني الأميركي أيضا على ثلاثة مواقع إنتاج في الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان بيونتك بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء الماضي، اتفاقا جديدا مع التحالف ينص على طلبية مسبقة تبلغ مئتي مليون جرعة إضافية من اللقاح، مع إمكان طلب مئة مليون جرعة جديدة.

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