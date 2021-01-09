الطائرة الإندونيسية المفقودة هبطت 10 آلاف قدم في 60 ثانية

المصدر: جاكرتا - متابعات

قالت خدمة "فلايت رادار 24" لتعقب الطائرات إن الطائرة الإندونيسية التابعة لشركة "سريويجايا إير" التي فقد الاتصال بها، اليوم السبت، هبطت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من 60 ثانية، وذلك بعد حوالي أربع دقائق من إقلاعها من جاكرتا.

وقال مسؤولون في الإنقاذ لـ"رويترز" إن فريقاً للبحث والإنقاذ عثر على حطام يُشتبه بأنه من الطائرة في مياه إلى الشمال من جاكرتا لكنه لم يتأكد حتى اللحظة أن هذه الأجزاء من الطائرة المفقودة.

وذكرت شركة سريويجايا إير في بيان أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلاً عن الرحلة الجوية "إس.جي182".

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة دخلت الخدمة قبل 27 عاما.

وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا إن جهود البحث والإنقاذ تجري على قدم وساق بعد انقطاع الاتصال بالطائرة التي كان 62 شخصا على متنها. بينهم 10 أطفال، و6 من أفراد الطاقم.

وقال مسؤول في البحث والإنقاذ للتلفزيون المحلي الإندونيسي إن الطائرة من طراز بوينج 737-500 وكانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وقالت متحدثة باسم بوينغ: "نحن على دراية بالتقارير الإعلامية الواردة من جاكرتا ونراقب الموقف عن كثب، ونعمل على جمع المزيد من المعلومات".

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