العثور على حطام يشبه الطائرة الإندونيسية في البحر.. و10 أطفال كانوا بين الركاب

المصدر: جاكرتا – متابعات

قالت النسخة الإنجليزية لوكالة "رويترز" للأنباء، إن الطائرة الإندونيسية التابعة لشركة طيران "سريويجايا" والتي فقد الاتصال بها عقب إقلاعها من جاكرتا اليوم السبت، كان على متنها 62 شخصا بينهم 10 أطفال، وقال عمال إنقاذ إنه عثر على حطام مشتبه به في البحر قبالة المدينة.

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينج 737-500 ، في طريقها إلى بونتياناك في غرب كاليمانتان، وفقد الاتصال بها بعد وقت قصير من إقلاعها بعد الساعة 2:30 مساءً. وقال مسؤول في البحث والإنقاذ للتلفزيون المحلي، إن 56 راكبا كانوا على متن الطائرة، بينهم 10 أطفال. بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من ستة أفراد.

وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا إن جهود البحث والإنقاذ تجري على قدم وساق بعد انقطاع الاتصال بالطائرة.

وذكر رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، باجوس بوروهيتو ، أنه تم إرسال فرق للبحث في المياه إلى الشمال من جاكرتا.

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