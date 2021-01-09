فقدان الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

المصدر: رويترز

قالت وسائل إعلام محلية إن الاتصال انقطع بإحدى طائرات شركة "سريويجايا إير" بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم السبت، في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكر تلفزيون "مترو تي.في" أن الطائرة تقل أكثر من 50 شخصاً، وأنها من طراز "بوينغ 737-500".

وذكرت الشركة، في بيان، أنها مازالت تجمع معلومات أكثر تفصيلاً عن الرحلة الجوية، قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.

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