تجميد حساب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

علقّت مواقع فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، وسناب تشات حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عليها بعد مخاطبته مؤيدين له هاجموا مبنى الكونغرس.

وفي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي للمتظاهرين قال ترامب: "أنا أحبكم" قبل أن يطلب منهم العودة إلى ديارهم.

وأغلق موقع تويتر حساب ترامب لمدة 12 ساعة، وقال إنه ما لم تُحذف تغريدات الرئيس المنتهية ولايته، فسيظل حسابه مغلقا، مما يعني الحيلولة بين ترامب والتغريد على صفحته.

ومن جهته حظر موقع فيسبوك حساب ترامب لمدة 24 ساعة، كما أزال موقع يوتيوب الفيديو أيضا.

وقال فيسبوك: "أزلناه لأننا نعتقد أنه يسهم في خطر استمرار العنف بدلا من تقليله".

وبالمثل حذف تطبيق إنستاغرام فيديو الرئيس ترامب وأغلق حسابه على التطبيق لمدة 24 ساعة، حسبما ورد في تغريدة لـ آدم موسيري، رئيس إنستاغرام المملوكة لشركة فيسبوك.

وانضم تطبيق سناب شات إلى منصات التواصل المشار إليها آنفا مغلقا حساب ترامب.

كما حذف موقع يوتيوب فيديو الرئيس ترامب المشار إليه، قائلا إنه انتهك سياساة الموقع الخاصة بالمحتوى.

واقتحم أنصار ترامب مقر الكونغرس الأمريكي واشتبكوا مع الشرطة، ما أدى إلى مقتل امرأة.

وأدى العنف إلى توقف جلسة الكونغرس حول التصديق بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي مجلسي النواب والشيوخ، طعن الجمهوريون في التصديق على نتائج انتخابات نوفمبر الماضي.

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