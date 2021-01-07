روسيا تتجاوز حاجز الـ 60 ألف وفاة بفيروس «كورونا»

المصدر: موسكو - وام

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 60 ألف حالة بعد تسجيل 506 حالات جديدة خلال يوم واحد (مقابل 445 وفاة أمس)، ليبلغ العدد الإجمالي 60457 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي تسجيل 23541 إصابة جديدة مقارنة بـ 24217 في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و332 ألفا و 142 حالة، وتماثل 23729 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع المتعافين مليونين و709 آلاف و452 شخصا، بالإضافة إلى أجراء أكثر من 90.6 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس بينها 445 ألف اختبار خلال الـ24 الماضية.

وفي سياق متصل أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن حجم إنتاج لقاح «سبوتنيك V» آخذ في الازدياد، وأن 6 مواقع إنتاج تعمل حالياً ويتم تجهيز الموقع السابع.

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