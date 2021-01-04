جونسون: إجراءات عزل عام أكثر صرامة متوقعة في بريطانيا

المصدر: لندن - وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، إن إجراءات عزل عام أكثر صرامة قد تُطبق قريباً، مع استمرار ارتفاع الإصابات بمرض «كوفيد-19»، لكن المدارس آمنة ويتعين على التلاميذ الحضور.

وبلغت حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» مستويات قياسية، وآخذة في الزيادة في بريطانيا منذ ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار.

وتخضع أغلب مناطق بريطانيا بالفعل لأكثر القيود صرامة، في إطار نظام من أربعة مستويات، يهدف إلى وقف انتشار الفيروس وحماية نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وردّ جونسون على سؤال في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، عن المخاوف من ألا يكون النظام المتبع كافياً للسيطرة على الفيروس، قائلاً: «إن القيود، للأسف، قد تشدد قريباً».

وأضاف: «من الواضح أن هناك نطاقاً كبيراً من الإجراءات الأكثر صرامة التي يتعين علينا دراستها، لن أتكهن الآن بما ستكون عليه».

من جهة أخرى، أوضح جونسون أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها بالمناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك، ولكنه حذر من أنه ربما يضطر إلى إغلاقها خلال الأسابيع المقبلة، وقال: «ليس لدي شك في أن المدارس آمنة وأن التعليم أولوية».

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن جونسون قال في برنامج مع المذيع، أندرو مار، على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «علينا أن نبقي الأمور قيد الملاحظة المستمرة، لكننا سنتخذ القرارات ليس لأي اعتبارات سياسية، لكن وفقاً لوضع الصحة العامة». وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت أوامرها بإغلاق جميع المدارس الابتدائية في لندن، مع بداية الفصل الدراسي الجديد، بعد ضغوط من السلطات المحلية. وكانت حكومة المملكة المتحدة قد حذفت، في وقت سابق، العديد من مدارس مناطق لندن من قائمة المدارس الابتدائية التي سيتم إغلاقها.

وقال جونسون: «المملكة المتحدة تواجه سلالة جديدة من فيروس (كورونا)، يتفشى بصورة كبيرة في لندن في جنوب شرق، ولذلك اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات استثنائية في بعض المناطق».

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني إن بريطانيا ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح «أكسفورد-أسترا زينيكا» المضاد لـ«كوفيد-19»، وستكون جاهزة للاستخدام، اليوم، وتأمل توفير «عشرات الملايين» من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «نأمل حقاً توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة».

بريطانيا ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح «أكسفورد-أسترا زينيكا» المضاد لـ«كوفيد-19».

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