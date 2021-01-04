توقيف رجل دخل مقر إقامة إمبراطور اليابان خلسة

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

أفادت وسائل إعلام يابانية، أمس، بأن رجلاً في الـ29 أُوقف بعد دخوله بطريقة غير قانونية مقر إقامة الإمبراطور ناروهيتو في طوكيو، حيث أمضى على ما يبدو ساعتين قبل اكتشاف وجوده. وأوضحت شبكة «فوجي» الإخبارية أن الرجل، الذي لم تفصح عن اسمه، دخل هذا المجمع الإمبراطوري الواقع في منطقة أكاساكا وسط طوكيو، مساء أول من أمس، ووصل إليه عبر بيت ضيافة مجاور، ونقلت المحطة عن مصادر في الشرطة أن الحرس الإمبراطوري أوقف الرجل الدخيل بعد ساعتين قرب منزل الأميرة يوريكو (97 عاماً)، عمة ناروهيتو.

وأشارت المحطة إلى أن الرجل مرّ عبر المدخل الرئيس لبيت الضيافة هذا الذي لم تكن توجد حوله حراسة. كذلك أوردت «تي بي إس نيوز» خبر دخول الرجل، كاشفة أن المشتبه فيه أبلغ الشرطة بأنه كان يريد «مقابلة أفراد من العائلة الإمبراطورية».

ولم يُعرف ما إذا كان الرجل تواصل بالفعل مع أيّ من هؤلاء، لكنّ وسائل الإعلام أكدت عدم إصابة أحد في هذا الحادث.

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