8 إصابات بسلالة «كورونا» الجديدة في اليابان

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اكتشاف ثماني حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها في بريطانيا، وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، فيما تم إرسال الأربعة الآخرين، الذين لم تظهر عليهم أي أعراض، إلى حجر صحي.

وكانت اليابان حظرت، أول من أمس، بشكل مؤقت، دخول المواطنين الأجانب إلى أراضيها حتى نهاية يناير المقبل، بعد رصد حالات عدوى بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من فرضها حظراً مؤقتاً على الوافدين الجدد من الجنسيات غير اليابانية، الذين زاروا أخيراً بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وتواجه اليابان عودة في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة رقماً قياسياً بداية الأسبوع الجاري بلغ 3881 حالة جديدة. وسجلت اليابان إجمالاً 220 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 3250 حالة وفاة منذ ظهور الوباء نهاية العام الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news