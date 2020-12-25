بالفيديو.. رئيس وزراء بريطانيا يعلق بطريقة طريفة على سؤال لصحافي حول تمشيط شعره"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

في ظل أزمة كورونا التي تعصف ببريطانيا، وملف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العديد من المؤتمرات الصحافية، وخلال أحد هذه المؤتمرات وبدلاً من أن يسأله أحد الصحافيين حول هذه الأمور، توجه لجونسون بسؤال غريب للغاية وكان عن كيف يمشط جونسون شعره.

الصحافي البريطاني سأل جونسون: "أنت تمثل بريطانيا في الخارج، ونادرا ما نراك تمشط شعرك، وأمي تريد أن تعرف سبب ذلك".

ورد جونسون على الصحافي أنه يقوم بتمشيط شعره بشكل دائم، وأنه لديه مشط في مكتبه، وأكد أنه بالفعل لديه مشكلة مع شعره، وختم كلامه بتوجيه السلام والتحية لوالدة الصحافي، وقدم لها اعتذاراً وتمنياته بأعياد ميلاد سعيدة.

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