الحريري يعلن عن وجود تعقيدات في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

المصدر: بيروت - د ب أ

قال رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أن هناك تعقيدات واضحة في عملية تشكيل الحكومة.

وقال الحريري بعد لقائه مع الرئيس عون: "كنا نتمنى أن تكون هناك حكومة قبلا، ربما لا تزال هناك تعقيدات واضحة، بالتأكيد هناك وضوح في المشاكل الموجودة بالسياسة".

ووجه حديث إلى اللبنانيين قائلا: "لا يقولن أحد لكم أننا غير قادرين على وقف الانهيار، والأهم أن هذا الانهيار يحتاج إلى حكومة لتوقفه، ويحتاج إلى حكومة اختصاصيين لكي نسير بالإصلاح الذي نريده".

وأعرب الحريري عن أمله أن يدرك الجميع " أني لن أتوقف حتى تشكيل حكومة، وأن تكون حكومة اختصاصيين، وهو ما يريده أيضا رئيس الجمهورية، لكن الخلاف هو على أمور أخرى، وربما مرده إلى الثقة التي قد تكون ضاعت خلال السنة الفائتة، والتي يجب علينا أن نعيد بناءها بين الأفرقاء".

وتابع الحريري "على الجميع أن يعرف أن السياسيين لم يعد لديهم وقت، وعلى السياسيين أن يعرفوا أيضا أن البلد ينهار بشكل سريع جدا. والإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس، على أن تكون حكومة اختصاصيين وخبراء يعرفون ماذا يفعلون، دون أن يكونوا مسيسين".

وأشار إلى أنه لا يريد أن يعرف " الوزير الذي سأسميه معرفة طويلة، وهذا الشخص الذي سيسمى لتلك الوزارة يجب أن يكون اختصاصياً بالفعل، وأن يكون تركيزه على الإصلاح، وليس على ما يريده سعد الحريري".

ودعا الحريري كل الأفرقاء السياسيين حيثما كانوا وأيا كان تفكيرهم إلى التركيز على أمر واحد" وهو أننا أصبحنا في فصل الشتاء، والأشخاص الذين تدمرت بيوتهم لم يعد لديهم مأوى للبقاء تحت سقفه".

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