ترامب يرفض خطة الكونغرس ويصفها بـ"العار"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس ووصفها بأنها "عار"، داعيا إلى زيادة قيمة الشيكات المخصصة للعائلات.

وقال ترامب في تسجيل فيديو عبر تويتر: "أطلب من الكونغرس تعديل مشروع القانون هذا، ورفع مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية، إلى ألفين أو أربعة آلاف دولار للزوجين".

وأضاف: "أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا أيضا".

كان المشرعون الأميركيون صادقوا، أول من أمس، على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيد-19، قيمتها 900 مليار دولار واعتُبرت ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم، لكنّ هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ بدون توقيع الرئيس.

وأوضح ترامب في تسجيل الفيديو أنه ليس مستعدا لتوقيع النص بالأحرف الأولى بدون التغييرات المطلوبة.

وطلب ترامب أن يرسل إليه اقتراح قانون معدل "مناسب" وإلا سيكون على "الإدارة المقبلة" تبني خطة الإنعاش. وأضاف الملياردير الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بفوز خصمه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الأخيرة: "هذه الإدارة قد تكون أنا".

وتابع: "هذا عار فعلا".

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