بايدن يختار مدرساً لتولي منصب وزير التعليم

المصدر: واشنطن - د ب أ

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ميجيل كاردونا، مدير مدارس ولاية كونيتيكت، الذي دعا إلى إعادة فتح المدارس وسط أزمة فيروس كورونا، ليتولى منصب وزير التعليم، حسبما أفاد مصدر مطلع.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر قوله إن بايدن تعهد باختيار شخص كان يعمل مدرسا لقيادة وزارة التعليم، وبدأ كاردونا حياته المهنية كمدرس في مدرسة ابتدائية قبل أن يصبح مديراً.

ويشغل كاردونا حاليا منصب مفوض التعليم في ولاية كونيتيكت، وقد حث المدارس على إعادة فتح أبوابها أثناء الوباء، محذرا من أن الكثير من الطلاب يتخلفون عن عملية التحصيل الدراسي الركب لأنهم يعتمدون على التعلم الافتراضي.

وتعهد بايدن بأن تعمل إدارته على إعادة فتح المدارس خلال الأيام المائة الأولى، إذا قام الكونجرس بتمويل مستلزمات الحماية وغيرها من الإجراءات اللازمة لجعل المدارس أكثر أمانًا.

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