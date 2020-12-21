3700 موقع في الولايات المتحدة تتلقى لقاح «موديرنا» اليوم

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت السلطات الأميركية أن 3700 موقع في الولايات المتحدة ستبدأ تلقي وتوزيع لقاح شركة «موديرنا» المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم، ما يوسع نطاق حملة التلقيح التي بدأت بلقاح شركة «فايزر»، وفي ظل تسجيل أعداد قياسية للمصابين والوفيات بسبب فيروس «كورونا»، نقلت «موديرنا» بالفعل مخزونات من اللقاح من مصانعها إلى مستودعات تديرها شركة «ماكيسون» للتوزيع.

وقال الجنرال بالجيش الأميركي، جوستاف بيرنا، إن العمال بدأوا تحميل الشاحنات بحاويات تحمل اللقاح، وأضاف أنه يجري نقل جرعات اللقاح برفقة حراسة أمنية، وسيتم تخزينها في ثلاجات مغلقة، وتعتزم السلطات توفير اللقاح أولاً للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن في دور رعاية المسنين، والعاملين في المجال الطبي.

ووافقت إدارة الأغذية والدواء، الجمعة الماضية، على الاستخدام الطارئ للقاح «موديرنا»، وهو ثاني لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» يحصل على موافقة الجهات التنظيمية، بعد لقاح «فايزر-بيونتك»، وذكرت تقارير إعلامية أن لجنة خبراء من خارج المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أوصت بمنح لقاح «موديرنا» للأفراد فوق سن الـ18.

وكان اللقاح الذي أنتجته شركة «فايزر» الأميركية وشريكتها الألمانية «بيونتك»، قد حصل على الموافقة في 11 ديسمبر الجاري.

واعتذر بيرنا لحكام الولايات عن الارتباك الذي وقع في ما يتعلق بتوفير اللقاحات، وذلك بعد أن خفضت الحكومة الأميركية عدد الجرعات التي ستتلقاها الولايات، خلال الأسبوع المقبل.

وقالت ولايات، منها أوريغون وواشنطن، إن مخصصاتها انخفضت بنسبة تصل إلى 40%. وتكثف الولايتان جهودهما لحصول عامليها في الخطوط الأمامية بقطاع الرعاية الصحية على اللقاح في أسرع وقت ممكن، وقال بيرنا إنه ارتكب خطأ في تقدير عدد الجرعات التي ستتم الموافقة عليها بالفعل من قبل المنظمين للشحن، وهو أقل من عدد الجرعات المنتجة.

وأضاف أنه لا توجد مشكلات في عمليات التصنيع، سواء في شركة «فايزر» أو «موديرنا»، وتابع موجهاً حديثه لحكام الولايات خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس: «أرجو أن تتقبلوا اعتذاري الشخصي، إذا كان ذلك قد تسبب في عرقلة اتخاذكم للقرارات أو حواركم مع مواطني ولاياتكم العظيمة».

وتتيح «موديرنا» لقاحها في كميات صغيرة تقتصر على 100 جرعة، ويمكن تخزينها في ثلاجات، بينما توزع «فايزر» لقاحها في صناديق يسع الواحد منها نحو 1000 جرعة وتخزن عند 70 درجة مئوية تحت الصفر، ولا يتحمل لقاح «فايزر» الثلاجات العادية سوى لخمسة أيام فقط، وقال بيرنا إن الولايات المتحدة في طريقها للحصول على جرعات من اللقاحين بنهاية العام تكفي لتطعيم 20 مليون فرد.

وأثبت اللقاحان كفاءة بنسبة 95% في الوقاية من مرض «كوفيد-19» خلال التجارب الإكلينيكية التي لم تجد أي مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة.

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