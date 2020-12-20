هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في أفغانستان

المصدر: كابول - أ.ف.ب

استهدف هجوم صاروخي، أمس، قاعدة جوية أميركية رئيسة في شمال كابول، لكن من دون أن يتسبب في سقوط ضحايا أو وقوع أضرار، وفق ما أفاد مسؤولون أفغان ومن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأطلقت خمسة صواريخ على قاعدة باغرام الجوية في ولاية بروان، وفق ما أفادت المتحدثة باسم حاكم الولاية وحيدة شاهكار.

وأوضحت أنه تم إطلاق خمسة من 12 صاروخاً تم تحميلها على مركبة باتّجاه القاعدة بينما فككت الشرطة السبعة المتبقية. وأكد مسؤول من حلف شمال الأطلسي وقوع الهجوم الصاروخي، قائلاً: «أُطلقت صواريخ باتّجاه قاعدة باغرام الجوية هذا الصباح، والتقارير الأولية تفيد بعدم سقوط أي ضحايا وعدم تعرّض القاعدة الجوية لأضرار». ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، بينما نفت «طالبان» تورطها.

وسبق أن أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجمات عدة شهدتها كابول، بينهما هجومان صاروخيان ضربا مناطق سكنية عدة في العاصمة وأسفرا عن سقوط ضحايا.

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