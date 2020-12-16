عمليات التطعيم ضد "كورونا" ستبدأ في نفس اليوم بدول الاتحاد الأوروبي

المصدر: بروكسل - وام

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، أن عمليات التطعيم ضد كوفيد 19 سوف تنطلق في نفس اليوم وفي مجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت فون دير لين جلسة عامة للبرلمان الأوروبي عقدت في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي مصمم على أن يبدأ تحركا جماعيا وفي نفس اليوم لتوزيع اللقاح ومباشرة عمليات التطعيم في مؤشر على وحدته.

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من وكالة الأدوية الأوروبية الإسراع في منح موفقتها على بدء التطعيم ضد كوفيد 19.

وتجتمع الوكالة الأدوية الأوروبية يوم الاثنين المقبل فيما تخطط الدول الأوروبية وتحت ضغط انهيار الأوضاع الصحية إلى الإسراع في إطلاق عمليات التلقيح وعلى نطلق محدود في مرحلة أولى تشمل شرائح معية من السكان ومستخدمي القطاع الصحي.

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