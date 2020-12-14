موسكو لن تفرض حظر التجول رغم زيادة إصابات «كورونا»

المصدر: موسكو - رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، أمس، عن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، قوله إن المدينة لن تفرض حظر تجول أو قيوداً على بيع الخمور خلال عطلة العام الجديد رغم زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكداً أن هامش السلامة مازال كبيراً.

ورفضت روسيا، التي بدأت في وقت سابق من ديسمبر الجاري تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة في موسكو التي يسكنها 13 مليون نسمة، فرض عزل عام صارم مثل العزل العام الذي فرضته في وقت سابق من العام الجاري، وعوضاً عن ذلك اعتمدت على إجراءات محددة.

وقال سوبيانين لـ«إنترفاكس»: «لا نقيد الاجتماعات ولا نعلن حظر التجول».

وأضاف: «تشديد قيود مكافحة الفيروس ممكن فقط عندما يصبح النظام الطبي عاجزاً عن مواجهة تدفق المرضى. ليس هناك مثل هذا الوضع في موسكو. هامش السلامة مازال كبيراً بشكل طيب».

وسجلت السلطات الصحية في روسيا 488 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 46941 حالة.

وأيضاً سجلت روسيا 28080 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 6425 حالة في العاصمة موسكو، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و653928 منذ بدء الجائحة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، قوله إن بوتين يعيش في مقر الإقامة الرسمي نوفو-أوجاريوفو، خارج موسكو، ويتم فحصه بانتظام للكشف عن فيروس كورونا «ضماناً لسلامته».

- الرئاسة الروسية: بوتين يعيش خارج موسكو، ويتم فحصه ضماناً لسلامته.

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