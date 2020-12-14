5 مصابين في اشتباكات بين أنصار ترامب ومعارضيه

المصدر: واشنطن - وكالات

أُصيب خمسة أشخاص بجروح في الولايات المتحدة، بينهم أربعة بجروح خطرة بسلاح أبيض، وأحدهم بالرصاص، أثناء تظاهرات للمطالبة بولاية جديدة للرئيس دونالد ترامب، وللتنديد مجدداً، من دون أدلة، بـ«عمليات تزوير كبيرة» في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أكثر من شهر على انتخاب جو بايدن رئيساً.

واندلعت مواجهات في أماكن عدة بين المتظاهرين وآخرين مضادين، مساء أول من أمس، وأعلنت شرطة ولاية واشنطن توقيف شخص، بعد عملية إطلاق نار جاءت إثر مواجهات قرب مبنى الكابيتول في أولمبيا.

وقال مسؤول التواصل في جهاز الإطفاء والطوارئ في واشنطن، داغ بوكانان، لوكالة فرانس برس، إن أربعة أشخاص تعرضوا للاعتداء في العاصمة الأميركية، ونُقلوا إلى المستشفى، إثر إصابتهم بجروح خطرة. ولم تتوافر معلومات إضافية عن الجرحى.

وكان الآلاف من أنصار ترامب تجمعوا في ساحة «فريدوم بلازا» القريبة من البيت الأبيض، أول من أمس، للتعبير عن اقتناعهم بفوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي. ونُظمت تجمعات مماثلة في أولمبيا وأتلانتا وساينت بول (مينيسوتا)، وفي مدن صغيرة أخرى، خصوصاً في نيبراسكا وألاباما.

وفي واشنطن، وقعت شجارات بين متظاهرين موالين لترامب ومعارضين له. واستخدم عناصر الشرطة، الذين ارتدى بعضهم زي مكافحة الشغب، أجسادهم ودراجاتهم للتفريق بين الحشدين، وأفادت وسائل إعلام محلية لاحقاً بتوقيف ستة أشخاص.

وصادقت جميع الولايات على فوز بايدن، الذي حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي في مقابل 232 لترامب، في حين أن المطلوب للوصول إلى البيت الأبيض 270 صوتاً. وسيدلي أعضاء المجمع الانتخابي بأصواتهم رسمياً، اليوم، لكن المتظاهرين أصروا، كما يفعل ترامب بشكل متكرر، على زعم «حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات»، كما أشار بعضهم إلى «تدخل أجنبي» و«برنامج إلكتروني» قام بمحو ملايين الأصوات لترامب.

وكتب ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «واو! آلاف الأشخاص يتجمعون في واشنطن لوقف سرقة الانتخابات، لم أكن على علم بهذا، لكنني سأذهب لرؤيتهم». وبعد ذلك بوقت قصير، أقلعت مروحية حملت ترامب من باحة البيت الابيض، وحلّقت فوق الحشد الذي كان يؤدي النشيد الوطني.

- ترامب حلّق بمروحية فوق الحشد لرؤية مؤيديه.

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