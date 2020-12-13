حصيلة قياسية من الوفيات اليومية بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: رام الله - د.ب.أ

سجلت الأراضي الفلسطينية، أمس، 33 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن حالات الوفاة جراء الفيروس خلال 24 ساعة، توزعت بواقع 17 في الضفة الغربية و13 في قطاع غزة وثلاث حالات في شرق القدس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1029 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1845 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 121 ألف إصابة، من بينهم نحو 94 ألف حالة تعافٍ.

يأتي ذلك في ظل فرض إغلاق شامل وحظر تجوال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، ضمن تدابير مكافحة تفشي جائحة «كورونا».

ومن المقرر أن يستمر فرض الإغلاق لمدة أسبوع في أربع محافظات بالضفة الغربية، هي: الخليل ونابلس وبيت لحم وطولكرم، التي شهدت احتجاجات شعبية ترفض التدابير الحكومية المتخذة.

وذكرت مصادر محلية أن الخليل، أكبر محافظات الضفة الغربية، شهدت صدامات بين شبان وعناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية الاحتجاجات ضد قرار الإغلاق وحظر التجوال.

وصرح محافظ الخليل، جبرين البكري، بأن ما حصل من تدخل أمني «يستهدف وضع حد لكل أصوات النشاز، والوقوف في وجه من يتجاوز منظومة العمل الرسمية في المحافظة».

وقال البكري إن «تعليمات الإغلاق يتم تطبيقها بمستوى عالٍ في كل أنحاء المحافظة».

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ألف إصابة، إجمالي الحالات في فلسطين منذ تفشي الفيروس.

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