فلسطين تسجل حصيلة قياسية من الوفيات اليومية بـ"كورونا"

المصدر: رام الله - د ب أ

سجلت الأراضي الفلسطينية، اليوم السبت، 33 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحافي، أن حالات الوفاة توزعت بواقع 17 في الضفة الغربية و13 في قطاع غزة و3 حالات في شرق القدس ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1029 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 121 ألف إصابة من بينهم نحو 94 ألف حالة تعاف.

يأتي ذلك في ظل فرض إغلاق شامل وحظر تجوال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي ضمن تدابير مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستمر فرض الإغلاق لمدة أسبوع في أربع محافظات في الضفة الغربية هي الخليل ونابلس وبيت لحم وطولكرم.

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