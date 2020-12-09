مقتل شاب أميركي أسود على يد الشرطة بسبب«شطيرة»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلق أحد أفراد شرطة ولاية أوهايو الأميركية النار على شاب أسود كان يحمل شطيرة في يده في الوقت الذي اعتقد فيه الشرطي أنه يحمل مسدساً.

قالت الشرطة إن كيسي كريستوفر غودسون جونيور (23 عاماً) كان عائداً إلى منزله في شمال شرقي مدينة كولومبوس بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، عقب زيارته لطبيب الأسنان حيث كان يقود سيارته وهو يحمل شطيرة في يده.

وفي ذلك الوقت كانت شرطة مقاطعة فرانكلين تبحث عن أحد المشتبه بهم، وقد رأوا شطيرة غودسون وظنوا أنها مسدس، حسب قولهم.

وبعد ذلك، طلب أحد أفراد الشرطة من غودسون النزول من السيارة، ووضع سلاحه على الأرض، الأمر الذي لم يفهمه الشاب الأسود، ليطلق الشرطي النار عليه في الحال. وتوفي غودسون في وقت لاحق متأثراً بجراحه.

إلا أن عائلة غودسون قالت إنه لم يكن في سيارته وقت وقوع الحادث بل كان يسير أمام منزله وهو يتناول الشطيرة، مشيرةً إلى أن الشرطة أطلقت النار على ظهره ثلاث مرات.

وطالب النشطاء الشرطة بنشر لقطات الفيديو الخاصة بالحادث، في حين قال أفراد الشرطة إنهم كانوا لا يرتدون أي كاميرات جسدية في ذلك اليوم، إلا أنهم أكدوا أنهم يحققون في الواقعة.



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