السعودية: تراجع الإصابات اليومية بـ «كورونا» إلى 190 حالة

المصدر: الرياض ■واس

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، أمس، تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 190 حالة جديدة، تم تسجيلها خلال 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 358526 حالة، من بينها 4010 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، وبينها 603 حالات حرجة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 324 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 348562 حالة. فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5954 حالة، لافتةً النظر إلى إجراء 34261 فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، موضحة أن ذلك من أهم وسائل الوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكماً على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة توصية كل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن»، التي هيأتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد»، التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال بمركز الاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس أب»، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس وأماكن مراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد، وكيفية الحصول عليها.

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حالة وفاة جديدة بـ«الفيروس»، في المملكة.

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