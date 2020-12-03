2562 وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

المصدر: واشنطن - وكالات

سجّلت الولايات المتحدة الأميركية 2500 حالة وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ نهاية أبريل، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة بلغت أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بالفيروس. وبعد أيام من عيد الشكر، يخشى خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة من أنّ الرحلات التي قام بها ملايين الأميركيين، للاحتفال بهذه العطلة العائلية مع أحبائهم، ستفاقم وضع الجائحة في البلاد.

وأعلن مسؤول أميركي كبير في قطاع الصحة عن خطط للبدء في تطعيم الأميركيين لوقايتهم من فيروس كورونا في وقت قريب، ربما في منتصف ديسمبر الجاري.

وقال كبير المستشارين في برنامج الرئيس دونالد ترامب بشأن اللقاحات، منصف السلاوي، إن نحو 20 مليون أميركي قد يتلقون التطعيم بحلول نهاية عام 2020، وسيكون بمقدور معظم الأميركيين تلقّي لقاحات عالية الفعالية بحلول منتصف 2021.

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