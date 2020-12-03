الأمم المتحدة: 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه يوجد في ليبيا 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، مضيفة خلال اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس: «هذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية، وقد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منزلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، وهم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، وجودهم في ليبيا ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم».

وأشارت الممثلة الأممية إلى أنه في ظل الأزمات التي تعانيها ليبيا يرافق ذلك تفاقم أزمة جائحة كورونا. وتابعت: «لديكم الآن ما يقرب من 94 ألف حالة في ليبيا، ونعتقد أن هذه التقديرات منخفضة».

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