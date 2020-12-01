القبض على 81 شخصاً في فرنسا عقب احتجاجات

المصدر: باريس - د.ب.أ

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 81 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، بعد احتجاجات تم تنظيمها في العديد من المدن ضد ممارسات الشرطة وقانون أمني جديد مثير للجدل. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن عمليات القبض جرت بعد أن تظاهر نحو 133 ألف شخص في العديد من المدن، من بينهم 46 ألفاً في باريس وحدها. فيما ذكر المنظمون للتظاهرات أن ما يصل إلى 500 ألف شخص شاركوا في المسيرات، من بينهم 200 ألف شخص في باريس.

واندلعت أعمال شغب في باريس، أول من أمس، وأصيب 23 رجل شرطة. وجاءت التظاهرات بعد أن شهدت فرنسا حادثين حظيا باهتمام إعلامي واسع، حين استخدمت الشرطة قبل أسبوع القوة لإخلاء مخيم للمهاجرين، وظهور مقطع فيديو لرجال شرطة يضربون منتجاً موسيقياً من ذوي البشرة السمراء.

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