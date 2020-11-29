شركات أدوية هندية تعمل على تطوير لقاح ضد «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أمس، إن بلاده تعمل مع شركات أدوية محلية للإسراع في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأكد أن حكومته تعمل بشكل نشط مع العلماء والمسؤولين لتسهيل جهود إنتاج لقاحاتهم.

وهنأ مودي، الذي التقى مع مسؤولين بشركتي «زيدوس كاديلا» و«بهارات بايوتيك» ومعهد «سيرام»، أمس، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، العلماء على ما أحرزوه من تقدم في هذا المجال، مؤكداً دعم الحكومة لهم.

إلى ذلك، أعلن الصندوق السيادي الروسي إبرام اتفاق مع مجموعة «هيتيرو» الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنوية من لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال الصندوق السيادي الذي مول تطوير اللقاح في بيان: «وافقت هيتيرو، إحدى المجموعات الرئيسة الهندية المصنعة للأدوية على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة (من سبوتنيك - في) في العام داخل الهند»، مشيراً إلى أن عملية إنتاج اللقاح ستبدأ مطلع 2021.

وأوضح البيان أن تجارب سريرية للقاح في المرحلتين الثانية والثالثة تجرى حالياً في الهند.

وقال رئيس الصندوق السيادي كيريل دميترييف وفق البيان: «بفضل تعاوننا مع هيتيرو، سيكون بإمكاننا زيادة القدرة على الإنتاج بشكل كبير».

وأشار الصندوق السيادي إلى تلقيه طلبات بأكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح «سبوتنيك - في» من أكثر من 50 دولة.

وكانت روسيا أكدت أن لقاحها الذي طوره مركز «غاماليا» للأبحاث في موسكو، فعّال بنسبة 95%، وهي نسبة مماثلة لفاعلية اللقاحين اللذين يطورهما تحالف فايزر/‏‏‏بايونتيك وشركة موديرنا الأميركية.

روسيا تتفق مع الهند على إنتاج 100 مليون جرعة من «سبوتنيك - في».

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