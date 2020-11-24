محمد بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين على نجاح "قمة العشرين"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على نجاح قمة مجموعة العشرين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان بنجاح (قمة مجموعة العشرين) برئاسة المملكة.. النجاح الذي حققته قمة G20 يجسد دور السعودية المحوري على الساحة الدولية وقدرتها على توجيه جهود العالم للتعامل مع التحديات المشتركة للبشرية في ظروف استثنائية وصعبة سببتها جائحة كورونا".

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