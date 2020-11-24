غوتيريش عن اعتداء جدة: ينتهك القانون الإنساني

المصدر: وكالات

عبّر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة.

وقال غوتيريش، أمس الاثنين، إن الهجمات ضد الأهداف المدنية والبنى التحتية تنتهك القانون الإنساني.

إلى ذلك أكد أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر تأكيد المملكة على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفه.

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الطاقة كان صرح مساء الاثنين بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح الاثنين، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

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