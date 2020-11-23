شركتان ألمانيتان تتعاونان في إنتاج لقاح ضد "كورونا"

المصدر: ميونخ - د ب أ

أعلنت الشركتان الألمانيتان، (فاكر شيمي) للكيماويات في ميونخ و(كيورافيك) للتكنولوجيا الحيوية في توبينجن، اليوم الاثنين، عن تعاونهما في إنتاج لقاح مرشح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الشركتان أن (فاكر شيمي) ستبدأ في النصف الأول من العام المقبل في إنتاج مادة (إم آر إن ايه) الفعالة للقاح المرشح.

ومن المنتظر أن تنتج شركة (فاكر شيمي) في مصنعها في أمستردام أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح (كيورافيك)، كما لفتت الشركتان إلى وجود خيارات للتوسع.

وعلى وقع هذا الإعلان، ارتفع سهم شركة (فاكر شيمي) في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم بنسبة 2%.

وكانت النتائج الأولية للمرحلة السريرية الأولى للدراسة التي تجريها كيورافيك قد أظهرت أن اللقاح ملائم بوجه عام وأثار استجابات قوية للأجسام المضادة كما أن العلامات الأولى أظهرت تنشيطا للخلايا التائية.

ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الثالثة للدراسة قبل نهاية العام، وهي المرحلة ذات الصلة بالحصول على ترخيص للقاح.

وهناك شركات أخرى قطعت شوطا أبعد حيث تقدمت شركة بيونتيك الألمانية وشريكتها فايزر الأميركية بطلب إلى الهيئة الأمريكية للأدوية والغذاء للحصول على ترخيص للقاح الذي طورته الشركتان وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للشركتين. وتستعد الشركتان للتقدم بطلبات مشابهة في أوروبا ومناطق أخرى.

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