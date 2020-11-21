لبنان.. مقتل 5 من المساجين الفارين بحادث سير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكن أكثر من 60 سجينًا من الهرب فجرًا من سجن بعبدا في لبنان، وسرعان ما أعادت القوى الأمنية إلقاء القبض على بعضهم في حين توفى 5 آخرون إثر حادث سير في منطقة الحدت بحسب وسائل الإعلام اللبنانية.

ورصدت كاميرات المراقبة السجناء الـ5 لحظة الاستيلاء على سيارة أجرة من أجل الهروب فيها.

ويظهر بالفيديو كيف اعتدى السجناء على السائق ورموه على الأرض، وفرّوا سريعًا بالسيارة، قبل أن يقع حادث السير ويتوفوا جميعًا.

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