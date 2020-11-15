البرلمان العربي يؤكد وقوفه مع المغرب فيما تتخذه من خطوات لحماية وحدة أراضيها

المصدر: القاهرة - وام

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي دعمه لقرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.

وأعرب رئيس البرلمان العربي- في بيان له - عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد على تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.

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