النمسا تدخل في عزل عام الثلاثاء المقبل

المصدر: فيينا - رويترز

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم السبت، أن النمسا ستفرض عزلا عاما اعتباراً من يوم يوم الثلاثاء المقبل، في محاولة للسيطرة على عدد الإصابات المتصاعدة بفيروس كورونا، مؤكداً بذلك تقريراً سابقاً لـ"رويترز" اعتمد على مسودة مرسوم حكومي.

وأكد كورتس أنه سيتم إغلاق المتاجر غير الأساسية وتمديد حظر التجول الحالي من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا ليصبح البقاء في المنزل طوال اليوم ضرورة أساسية مع استثناءات محددة مثل التسوق لشراء الضروريات أو ممارسة الرياضة.

وأضاف أنه يجب على الناس العمل من المنزل متى تسنى ذلك.

ومن المقرر أن يستمر العزل لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا على أن يكون آخر يوم هو السادس من ديسمبر المقبل.

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